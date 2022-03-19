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Украинские военные сбили вражеский боевой вертолет К-52

В Бучанском районе подразделениями ПВО СВ Украины с использованием ПЗРК Стингер был сбит вражеский вертолет.
Украинские военные сбили вражеский боевой вертолет К-52

Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины сбила вражеский боевой вертолет в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет сбит с использованием ПЗРК Стингер.

Напомним, ВСУ возле Попасной Луганской области уничтожили вражескую Точку-У. 

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили колонну вражеской техники на Сумщине.

Кроме того, ВСУ уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки Торн и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы.

 

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