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Зеленский призвал Швейцарию заморозить активы российских чиновников

Также глава государства высказался об отказе швейцарской корпорации Nestle покинуть российский рынок.
Зеленский призвал Швейцарию заморозить активы российских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Швейцарии призвал чиновников заморозить счета и активы чиновников РФ.

"Я хочу чтобы вы стали как украинцы в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и это неприятно, но это также борьба против зла, чтобы было полное замораживание их активов и счетов. Это нужно. Это большая борьба. Вы это можете", - заявил президент.

Зеленский призвал чиновников арестовывать недвижимость подсанкционированных лиц в Швейцарии.

"Наши города рушатся по приказу тех, кто любит жить в ваших прекрасных общинах, наслаждаясь недвижимостью – и было бы справедливо лишить их этой привилегии, так же, как они забирают дома у нас", - сказал он.

Также глава государства высказался об отказе Nestle покинуть российский рынок.

"Good Food – Good Life, - звучит ее слоган. Это ваша компания, и даже сейчас, когда оттуда звучат угрозы другим странам Европы и ядерный шантаж – хочу, чтобы вы, швейцарцы, стали, как мы, украинцы – и мы не утратили общий шанс вернуть мир, остановить любые войны в мире…Это было бы справедливо лишить их этой привилегии. Лишить того, что они забирают у нас. Я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросе бизнеса, который работает в России, несмотря на убитых детей, людей, разрушенные города", - добавил он.

Напомним, швейцарская корпорация Nestle отказалась прекращать деятельность на территории России.

Кулеба призвал компанию Nestle уйти с российского рынка

 

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