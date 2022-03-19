В ОП прокомментировали роль Китая в войне РФ против Украины

Подоляк отметил, что Запад должен объяснить Пекину, чем 1,6 триллиона долларов отличаются от 150 миллиардов долларов.

Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если он примет правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить Россию за варварство. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это шанс сесть за стол на равных. Запад должен объяснить Пекину, чем 1,6 триллиона долларов отличаются от 150 миллиардов долларов", - отметил он.

Речь идет об объемах торговли КНР с западными странами и РФ соответственно.

Ранее собщалось, что президент США Джо Байден предупредил лидера КНР о последствиях в случае оказания Китаем помощи РФ в войне против Украины.

Почему КНР выгодна и невыгодна война РФ в Украине

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