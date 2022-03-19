Оккупанты полностью разрушили село на Житомирщине

Кроме того, в результате ракетного удара на территории Раковщинского старостинского округа были повреждены 10 частных домов.

Военные РФ 19 марта полностью разрушили село Привар в Житомирской области, обстреляв его с вертолета. Об этом сообщает Овручский городской совет.

"Сегодня, в 10:00, с вертолета было расстреляно с. Привар Овручской общины. Село полностью разрушено. Погибших нет, ведь жители села прятались в подвалах", - говорится в сообщении.

Также утром 19 марта в результате ракетного удара на территории Раковщинского старостинского округа были повреждены 10 частных домов.

Отмечается, что погибших нет.

Кроме того, войска РФ соверщили два ракетных удара на территории Великофоснянского старостинского округа.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области уничтожены семь админзданий.

Обстрелы Житомирской области: шесть погибших

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet