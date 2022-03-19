Ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет

Глава Укрзализныци обращался к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью отсутствует, военные РФ не смогут доставлять железной дорогой свою технику со стороны Беларуси. Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин в эфире Настоящего Времени.

"Я обращался к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в Украину. Я могу сказать, что сообщения между Беларусью и Украиной нет", - отметил он.

Также Камышин поблагодарил белорусских железнодорожников.

"Я верю, что эти люди смогут остановить работу железной дороги Беларуси по направлению перевозок военных эшелонов в сторону Украины", - сказал глава Укрзализныци.

Ранее сообщалось, что формальный руководитель Беларуси Александр Лукашенко грозит Украине участием Беларуси в войне.

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