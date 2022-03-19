ВСУ озвучили оперативную обстановку на фронте

Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90% личного состава, резервов по восстановлению потерь нет.

Защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны, сосредоточив главные усилия вокруг стратегически важных городов - Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева и заставляют врага отказаться от продолжения наступления. Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противнику не удалось выполнить поставленные кремлевским руководством задачи: окружение Киева, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей и установление контроля над левобережной частью Украины.

"Даже вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточного оружия, неуправляемых авиационных бомб и боеприпасов повышенного впечатляющего действия.

Также сообщается, что российские войска продолжают нести значительные потери.

"Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов по восстановлению потерь нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей. В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины, к ним применяются репрессивные методы воздействия.

Как сообщили в ВСУ, в течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области также понесли существенные потери. За двое суток боев потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях.

"В Луганскую областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом 200. Это тела солдат 2-го армейского корпуса, имеющего значительные потери. Возле райисполкомов выстроились очереди родственников погибших по справкам после смерти", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в населенных пунктах Черниговской области российские захватчики пытались раздавать "гуманитарную помощь", но люди от нее отказываются. Подобные мероприятия враг пытается проводить и в Киевской и Херсонской областях.

Напомним, боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля по состоянию на утро 19 марта достигли около 14 400 человек личного состава.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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