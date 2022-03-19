Газоснабжение Углегорской ТЭС возобновили

Специалисты Краматорского и Запорожского линейных производственных управлений магистральных газопроводов выполнили ремонтные работы за два дня.

Газопровод в Углегорской ТЭС отремонтирован, последствия вражеских обстрелов устранены. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

"ОГТСУ продолжает восстанавливать инфраструктуру, поврежденную в результате боевых действий. 18 марта компания отремонтировала газопровод-отвод к Углегорской ТЭС, который был поврежден в результате обстрелов. Тепловая электростанция получила резервный источник питания", – говорится в сообщении.

Газопровод-отвод к ГРС Углегорской ТЭС был поврежден 10 марта, но из-за постоянных боев специалисты сразу смогли лишь локализовать повреждения.

Отмечается, что получив доступ к поврежденному участку, специалисты Краматорского и Запорожского линейных производственных управлений магистральных газопроводов выполнили ремонтные работы за два дня.

Последствия обстрелов газопровода-отвода к ГРС Углегорской ТЭС . Фото:facebook.com/tsoua

Ранее сообщалось, что Луганская ТЭС остановлена из-за обстрелов.

Остановку энергоблоков Запорожской АЭС компенсируют ТЭС ДТЭК

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet