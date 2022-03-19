Газоснабжение Углегорской ТЭС возобновили
Газопровод в Углегорской ТЭС отремонтирован, последствия вражеских обстрелов устранены. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.
"ОГТСУ продолжает восстанавливать инфраструктуру, поврежденную в результате боевых действий. 18 марта компания отремонтировала газопровод-отвод к Углегорской ТЭС, который был поврежден в результате обстрелов. Тепловая электростанция получила резервный источник питания", – говорится в сообщении.
Газопровод-отвод к ГРС Углегорской ТЭС был поврежден 10 марта, но из-за постоянных боев специалисты сразу смогли лишь локализовать повреждения.
Отмечается, что получив доступ к поврежденному участку, специалисты Краматорского и Запорожского линейных производственных управлений магистральных газопроводов выполнили ремонтные работы за два дня.
Ранее сообщалось, что Луганская ТЭС остановлена из-за обстрелов.
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