Путин напал на Украину, потому что боится ее - Джонсон

Джонсон заявил, что Путин боится, потому что в Украине есть свободная пресса и свободные выборы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин напал на Украину, потому что боится ее. Об этом он сказал на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле.

"Конечно же, Путин не верил, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО. Он прекрасно знал, что никакие боеголовки на украинской земле размещать не будут. Да и в ту мифическую чушь, которую он написал про историю русского народа, он тоже не верит. Я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что он боится Украину по совершенно другой причине", - отметил Джонсон.

По его словам, Путин боится, потому что в Украине есть свободная пресса и свободные выборы.

"И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее. И он боялся, что это неизбежно случится с ним, потому что в путинской России тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением. А если ты хочешь побороться с Путиным на выборах, тебя или отравят или застрелят" - заявил премьер Британии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал дополнительную оборонительную помощь.

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