Кулеба обратился к компаниям, которые ведут бизнес с РФ

Глава МИД Украины показал фото разрушенного Драмтеатра в Мариуполе и спросил, как можно иметь дела с агрессором.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнародовал фото разрушенного Драмтеатра в Мариуполе и выразил недоумение, как можно сотрудничать со страной, которая совершает такое. Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте дипломата вечером в субботу, 19 марта.

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"Это руины Драматического театра в Мариуполе, где спрятались сотни мирных жителей. Бесчеловечное военное преступление России. Я хочу спросить транснациональные компании, которые все еще работают с Россией или в России: как вы можете продолжать вести с ними бизнес? Как вы можете кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?", - задался вопросом глава МИД.

Фото разрушений / twitter.com/DmytroKuleba

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Напомним, на ранее сообщалось, что войска РФ сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где было 400 человек.

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