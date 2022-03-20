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Американские системы ПВО будут в Украине в ближайшие дни - СНБО

Киев ожидает "очень много полезного" для военных, представителей сектора безопасности и обороны.
Американские системы ПВО будут в Украине в ближайшие дни - СНБО
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

Очередная партия военной помощи от США будет доставлена в Украину в ближайшее время. Об этом в субботу, 19 марта, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире UA РАЗОМ.

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По его словам, Вашингтон публично объявил об этих поставках.

"Они (США - ред.) публично объявили. Это будут Stinger, и Javelin, и противотанковые комплексы. Это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях", - сказал Данилов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне назвали "промахи" РФ в войне.

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