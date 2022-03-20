Жертвами войны стали уже 266 жителей Харьковщины

Только за последние сутки вследствие атак российских военных в регионе погибли трое гражданских.

С начала вторжения России в Украину в Харьковской области погибли 266 мирных жителей. Такие данные в субботу, 19 марта, обнародовал глава Следственного управления ГУНП в регионе Сергей Болвинов.

Как указано, за 24 дня войны на Харьковщине вследствие вражеских обстрелов погибли 14 детей.

При этом за последние сутки жертвами войны стали три жителя региона, детей среди них нет.

Напомним, 18 марта при артобстреле села Заводы Изюмского района Харьковской области погибла семья - отец, мать и трое детей.

Тем временем в ООН сообщают, что с начала войны в Украине погибли 816 гражданских, еще 1333 получили ранения.

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