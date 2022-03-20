За день ВСУ уничтожили три российских вертолета

Защитники отмечают, что противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе.

За сутки 19 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили в небе над Украиной три российских вертолета. Об этом сообщило командование авиации.

"Противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета русских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!", - отметили защитники.

При этом ВСУ заявили, что ожидают от стран-союзников Украины действенной помощи в виде современных систем ПВО и истребителей, поскольку армия РФ применяет против Украины новейшее оружие: гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие украинские как в количестве, так и в боевых характеристиках.

В командовании прогнозируют, что ситуация изменится, как только украинцам на вооружение поступит современная техника, и ВСУ смогут закрыть небо от терроризма РФ.

"Каждый день погибают сотни украинцев, маленькие дети, рушатся целые кварталы мирных городов! Не медлите, вы знаете, какое оружие нужно Украине, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы!", - резюмировали защитники.

Добавим, сбитие вражеского вертолета К-52 в Бучанском районе Киевской области попало на видео.

Ранее в СНБО анонсировали, что Украина в ближайшие дни получит от США новые комплексы противовоздушной обороны, а также "очень много полезного для наших военных".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet