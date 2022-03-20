Под Харьковом войска РФ взбунтовались - Генштаб

Захватчики, которые понесли крупные потери при наступлении, отказались дальше участвовать в войне.

В России начали расследование в отношении группы военнослужащих армии РФ, которые отказались продолжать наступление на город Харьков и призывали сослуживцев вернуться домой. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам 24 дня войны, обнародованной в ночь на воскресенье, 20 марта.

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"Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые участвовали в наступлении на Харьков, и, из-за больших потерь части, отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что начальник 652 группы Информационно-психологических операций войск РФ получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". В частности, в Кремле недовольны тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки".

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В Генштабе подчеркивают, что оккупанты терпят значительные потери. Нравственно-психологическое состояние личного состава захватчиков низкое и ухудшается с каждым днем ​​боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что за день ВСУ уничтожили три российских вертолета.

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