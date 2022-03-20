В КБ Луч заявили, что в руководстве Укроборонпрома есть предатели

Зам гендиректора концерна Роман Забарчук и начальник управления высокоточного оружия Андрей Артюшенко пытались узнать, в какие части ВСУ передали ракеты и комплектующие к ракетным комплексам, говорится в заявлении.

Киевское оборонное предприятие Конструкторское бюро "Луч" утверждает, что среди руководства госконцерна Укроборонпром есть предатели. Об этом в бюро заявили в субботу, 19 марта, в Facebook.

Как указано, речь идет о заместителе гендиректора концерна Романе Забарчуке и начальнике управления высокоточного оружия Андрее Артюшенко, которые 18 марта "с применением мер психологического и физического воздействия проводили допрос и.о. директора ГП Спецоборонмаш Дениса Сердюка". Отмечается, что у Сердюка при этом отобрали документы, личное оружие, а также нанесли ему телесные повреждения.

"Более 8 часов Сердюк против своей воли содержался в помещении ГК Укроборонпром, где заместителем генерального директора ГК Укроборонпром Забарчуком Романом Владимировичем и начальником управления высокоточного оружия Артюшенко Андреем Арнольдовичем проводился допрос с применением мер психологического воздействия и физического воздействия; указанными должностными лицами неоднократно подтверждена санкция генерального директора ГК Укроборонпром Гусева Ю.В. применения к Сердюку Д.А. указанных мер", - говорится в сообщении.

В КБ говорят, что руководство Укроборонпрома пыталось получить от Сердюка информацию о том, в какие подразделения передали спасенные в Малине во время российского ракетно-бомбового удара ракеты и комплектующие к ракетным комплексам Скиф, Корсар, Ольха, Нептун и информацию относительно места пребывания ключевых сотрудников госпредприятий Конструкторское бюро "Луч" и Спецоборонмаш.

"Следствием пыток стало принуждение Сердюка Д.А. подписать "показания" и" отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р.В. и Артюшенко А.А.", - информировали в бюро.

При этом в Луче утверждают, что Забарчук лично заявлял, что его родственник работает в правительстве России, тогда как Артюшенко при президентстве Виктора Януковича возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ и Департамент разработок и закупок Минобороны.

В связи с произошедшим представители предприятия обратились к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом "срочно отстранить российских агентов от управления ГК Укроборонпром и обеспечить руководителям и ключевым сотрудникам военно-промышленного комплекса Украины охрану".

Напомним, за первые 100 часов войны с Россией Укроборонпром передал украинским военным, спасателям и силовикам тысячи единиц техники и вооружений.

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