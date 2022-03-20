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Из-под завалов военной казармы в Николаеве достали 50 тел - СМИ

Представитель ГСЧС рассказал журналистам, что в момент вражеского удара по базе на ней находились около 200 военных.
Из-под завалов военной казармы в Николаеве достали 50 тел - СМИ

За день спасательных работ из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара, извлечены не менее 50 тел погибших. Об этом сообщает британская служба ВВС.

Как рассказал представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в момент авианалета на базе спали не менее 200 солдат. Точное число погибших до сих пор неизвестно.

"По меньшей мере 50 тел найдено, но мы не знаем, сколько еще находится под завалами", - уточнил он.

Напомним, 18 марта армия РФ атаковала Николаев с территории Херсонской области, из-за чего власти региона не успели включить систему оповещения.

 

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