Мариупольцев принудительно вывозят в Россию - горсовет

У жителей города отобрали паспорта граждан Украины, перевезли их в Таганрог, а оттуда - в разные "экономически депрессивные города" РФ.

Жителей города Мариуполь в Донецкой области депортируют в Россию. Информация получила подтверждение. Об этом в субботу, 19 марта, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера (18 марта - ред.) с самого большого укрытия в спорт-комплексе Терраспорт россияне принудительно депортировали украинских граждан в Россию. Несколько тысяч мариупольцев под видом "эвакуации" были вывезены оккупантами в Новоазовск", - говорится в сообщении.

Далее, по словам Андрющенко, у жителей города отобрали паспорта граждан Украины. Людей перевезли в Таганрог и оттуда железнодорожным транспортом отправили по разным "экономически депрессивным городам" РФ.

"Нашим людям выданы бумажки, обязывающие находиться в определенном городе. Фактически без права его оставить минимум 2 года с обязательством трудоустройства на указанное место работы. Полнейшая калька гастарбайтеров нацистов времен второй мировой", - отметил советник.

Андрющенко пообещал, что после победы Украина вернет каждого своего гражданина.

Как сообщалось, в Мариуполе россияне вводят в заблуждение гражданских лиц, надевая им белые повязки - как опознавательный знак гражданского населения.

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