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В Харькове враг обстрелял район ХТЗ: погиб ребенок

Вследствие ночной атаки на один из районов города лишились жизни два человека, включая 9-летнюю девочку.
В Харькове враг обстрелял район ХТЗ: погиб ребенок

Город Харьков вечером в субботу, 19 марта, снова подвергся серьезным обстрелам со стороны захватчиков. В результате погибли мужчина и девятилетняя девочка. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Для нас каждый обстрел - это болезненное испытание. В результате последнего обстрела в Харькове в районе ХТЗ (Харьковского тракторного завода - ред.) погибли гражданские - мужчина и 9-летний ребенок. Приносим искренние соболезнования родным", - сказал он.

Тем временем в сети появились видео обстрелов. По словам очевидцев, под вражеский огонь попали районы Салтовка, ХТЗ и Рогань.

Напомним, по данным полиции, жертвами войны стали уже 266 жителей Харьковщины, среди них - 14 детей.

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