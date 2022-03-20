Итоги 19.03: Запрет партий и лагеря для пленников

СНБО временно запретил деятельность ряда партий; в Украине заработали лагеря для военнопленных. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский объявил о запрете пророссийских партий

Президент Владимир Зеленский в очередном обращении сообщил, что СНБО, учитывая полномасштабную войну в Украине, решил на время военного положения приостановить любую деятельность таких политических партий, как ОПЗЖ, Партия Шария, Наши, Оппозиционный блок, Левая оппозиция, Союз левых сил и другие. Как указано, причиной таких мер являются связи упомянутых политсил с Россией.

В Украине заработали спецлагеря для военнопленных

На территории Украины запустили лагеря для российских военнопленных. Ими занимается специально созданный правоохранительный орган - Военная служба правопорядка. По данным вице-премьера и главы МинТОТ Ирины Верещук, в Украине официально насчитали 562 российских военнопленных и с каждым из них обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.

Генсек ООН предрек массовый голод в мире из-за войны в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что война в Украине уже нарушает цепочки поставок и вызывает резкий рост цен на топливо, продуктов питания и транспорт, поэтому мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы предотвратить "ураган голода" и крах глобальной продовольственной системы.

Шмыгаль констатировал снижение цен на топливо

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что принятые властями решения уже привели к снижению цен на топливо на АЗС на 5-10 грн за литр. Так, благодаря тому, что руководство страны убрало акциз, снизило НДС до 7%, ввело новую ценовую формулу, цены на дизель и бензин резко упали: А-95 на 7,84 грн/л - до 34,42 грн/л, дизтопливо на 5,85 грн/л - до 37,17 грн/л.

Ряд белорусских дипломатов покинули Украину

Из Украины через пункт пропуска на границе с Молдовой выехали 11 сотрудников посольства Беларуси. По его словам, 11 дипломатов и два члена их семей приехали на границу на семи автомобилях. Досмотр на границе длился всю ночь.

Сериал Слуга народа вышел на второе место в рейтинге Netflix

Стриминговый сервис Netflix снова начал транслировать в США украинский сериал Слуга народа с Владимиром Зеленским в главной роли. За три дня картина стала второй - после сериала Выдуманная Анна - в списке самых популярных на платформе.

Число погибших в Украине военных РФ превысило 14 тысяч

Боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля, по 19 марта достигли 14,4 тысячи человек личного состава. Кроме того, за этот период агрессор потерял 466 танков, 1470 боевых бронированных машин, 213 артиллерийских систем, 72 реактивные системы залпового огня, 44 средства противовоздушной обороны, 95 самолетов и 115 вертолетов и другую технику.

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