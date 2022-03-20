Враг несет потери, в "ДНР" объявлена повторная мобилизация - Генштаб

Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны.

Войска РФ сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно оккупированных территориям, чтобы вынудить местное население к коллаборационизму и насадить жесткий административно-полицейский режим. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 20 марта.

В "ДНР" объявлена повторная мобилизация, чтобы восполнить потери на фронте. В частности, для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам.

"В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, перекидывании иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем, действующих на территории Украины оккупационных войск, с логистикой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Херсонскую область из Апостолово Днепропетровской области выехали 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Однако российские оккупанты не пропустили гумонвой.

"Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса", - добавили в Генштабе.

Враг несет существенные потери. В результате многие солдаты отказываются воевать против Украины.

"Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале. На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ", - говорится в утренней сводке Генштаба.в сообщении.

Известно, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат.

"Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами", - заключили в Генштабе.

Напомним, боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля по состоянию на утро 19 марта достигли около 14 400 человек личного состава.

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