Пострадили еще двое человек, в том числе один ребенок. Семь жителей области удалось спасти.

В Рубежном и Северодонецке Луганской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов разрушены 24 жилых дома. Погибли три человека, из них двое детей. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, из-за ударов российских оккупантов 19 марта повреждены и разрушены около 30 объектов, среди которых - 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры

"Сейчас в Луганской области 23 населенных пункта остаются полностью без газоснабжения, 7 - частично, всего около 35 тысяч абонентов. Без света - 26 населенных пунктов полностью, 12 частично, всего 98 364 потребителей, отключено 627 трансформаторных подстанций", - рассказал Гайдай.

Губернатор отметил, что работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, за этот месяц несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан.

Фото: t.me/luhanskaVTSA На Луганщине за сутки войска РФ разрушили 24 дома, есть три жертвы

Напомним, в ночь с 16 на 17 марта войска РФ устроили в Рубежном "ад".

Северодонецк и Рубежное обстреливали всю ночь, есть жертвы – глава ОГА

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