ВСУ совершили контрнаступление в Мариуполе

В ходе контрвылазкуи были уничтожены до 50 российских солдат и несколько единиц военной техники РФ.

Украинские военные совершили контрнаступление в Мариуполе и на запорожском направлении. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, таким образом ВСУ нанесли потери войскам российских оккупантов.

"Хотелось бы отметить работу полка Азов и вообще всех защитников города Мариуполь. Полк Азов сделал сегодня в Мариуполе контрвылазку, были уничтожены до 50 российских солдат, уничтожены несколько единиц российской военной техники... Отдельно стоит сказать, что на запорожском направлении наши также прибегли к контратаке: уничтожено до 60 россиян, несколько единиц техники", - сказал Денисенко.

Также он отметил Белорусское направление. Там "белорусские традиционные партизаны" вывели из строя железную дорогу сообщением на территорию Украины.

Таким образом, теперь невозможно добраться в Украину железнодорожным транспортом, поэтому логистика для России будет усложнена.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны.

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