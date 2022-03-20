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В Минфине заявили, что в Украине не функционирует треть экономики

При этом, отмечается, что это только предварительные данные на основе сбора налогов и ЕСВ.
В Минфине заявили, что в Украине не функционирует треть экономики

На данный момент в Украине около 30% бизнеса полностью или временно остановило свою работу. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

По словам чиновника, предварительные расчеты по уплате налогов свидетельствуют, что треть отечественной экономики или полностью не работает, или временно не работает. 

"Треть экономики сейчас не функционирует", - сказал Марченко.

Напомним, за две недели войны с Россией потери экономики Украины оцениваются в 100 млрд долларов.

Минфин: Война может стоить Украине 50% экономики

 

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