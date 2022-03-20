С начала войны в Украине погибли 115 детей - Офис генпрокурора

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Вооруженное вторжение России в Украину унесло жизни 115 детей. Более 140 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Офис генпрокурора в воскресенье, 20 марта.

"Больше всего пострадавших в Киевской - 58, Харьковской - 36, Донецкой - 29, Черниговской - 30, Николаевской - 22, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 областях", - сказано в сообщении.

При этом, накануне, 19 марта, из-за обстрела военными РФ города Рубежное в Луганской области был разрушен жилой дом, из-под завалов которого спасатели достали двоих детей. Им делали сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти, но дети не выжили.

Также в результате обстрела жилого сектора в Харькове погиб девятилетний мальчик.

С начала российской войны в Украине повреждены 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.

Напомним, по данным полиции, жертвами войны стали уже 266 жителей Харьковщины, среди них - 14 детей.

На Луганщине за сутки войска РФ разрушили 24 дома, есть три жертвы

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