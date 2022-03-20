Верещук: на 20 марта согласовано семь гумкоридоров

Эвакуация будет проходить в Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Также запланированы поставки гумпомощи.

По состоянию на воскресенье, 20 марта, согласовано семь гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Об этом заявила вице-премьер-министр глава минреинтеграции Ирины Верещук

"Донецкая область - из города Мариуполь в город Запорожье. Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша", - отметила Верещук.

Также, по ее словам, эвакуация в Киевской и Харьковской областях будет проходить по таким направлениям:

из села Бобрик в Бровары;

из села Тарасовка в Бровары;

из города Бородянка в город Белая Церковь;

из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань.

Кроме этого, планируется доставка гуманитарных грузов.

Добавим, по данным ООН около 10 млн украинцев покинули свои дома. Украина очень быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за разрушительной войны в Сирии.

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