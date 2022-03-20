Верещук: на 20 марта согласовано семь гумкоридоров
Эвакуация будет проходить в Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Также запланированы поставки гумпомощи.
По состоянию на воскресенье, 20 марта, согласовано семь гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Об этом заявила вице-премьер-министр глава минреинтеграции Ирины Верещук
"Донецкая область - из города Мариуполь в город Запорожье. Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша", - отметила Верещук.
Также, по ее словам, эвакуация в Киевской и Харьковской областях будет проходить по таким направлениям:
- из села Бобрик в Бровары;
- из села Тарасовка в Бровары;
- из города Бородянка в город Белая Церковь;
- из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань.
Кроме этого, планируется доставка гуманитарных грузов.
Напомним, по состоянию на вчерашний день были согласованы 10 гуманитарных коридоров.
Добавим, по данным ООН около 10 млн украинцев покинули свои дома. Украина очень быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за разрушительной войны в Сирии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: