Продовольствия в Украине хватит на два года - ОП

Запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на три-пять лет.

В Украине не будет проблем с едой из-за российской агрессии. Запасов продовольствия хватит на два года. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на три-пять лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали", - сказал он.

Информацию также подтвердили в Минагрополитики.

"Поэтому себя мы точно прокормим", - добавил Шурма.

Ранее сообщалось, что война России против Украины вызовет голод в странах Африки. Большая часть украинского зерна идет на Ближний Восток и африканские страны, очень зависящие от импорта. В последнее время более 40% годовых поставок кукурузы и пшеницы направляется именно в эти регионы.

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