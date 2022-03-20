Беларусь готовится к наступлению - Генштаб

В силовом блоке утверждают, что "беларусские военные станут пушечным мясом на территории Украины".

В Генштабе ВСУ заявили о высокой угрозе наступления из Беларуси со стороны волынского направлении. Об этом пишет УП со ссылкой на источники в разведке.

"Угроза наступления из Республики Беларусь на волынском направлении оценивается как высокая", - сказал источник.

При этом, в Генштабе отмечают, что силы обороны Украины готовы к отпору на западе страны.

В разведке есть данные о том, что в течении ближайших одного-двух дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России.

Также отмечается, что рядовые военные и жители Беларуси не хотят вступать в военный конфликт с Украиной, однако решение принято руководством страны.

В то же время в силовом блоке подчеркнули, что беларусы нигде не воевали, поэтому у них нет боевого опыта.

Напомним, ранее сегодня в МВД заявили, что войска Беларуси подходят к границе с Украиной и будут пытаться ее пересечь.

Белорусские войска находятся на границе с Украиной

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