Украинские евреи обратились к Израилю из-за ограничений на въезд

В частности, речь идет о дополнительных процедурах, которые усложнили въезд в страну для украинцев, и квотирование количества беженцев.

"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина стала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с удивлением и возмущением обращаются к нам по поводу упомянутых решений Израиля", - говорится в письме.

Израильским чиновникам напомнили, что украинцы спасали евреев во время Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам. Сегодня таких украинцев-праведников в Украине насчитывается около 2700 человек.

В письме отмечается негуманность решения властей Израиля ввести ограничения на въезд в условиях войны. Власти страны призывают его отменить.

В то же время подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию.

Письмо уже подписали 85 человек, представляющих культурную, научную, политическую и деловую элиту Украины. Среди подписантов: бизнесмен Андрей Адамовский, со-президент ВААД Украины Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиа-менеджер, владелец РБК-Украина Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, бизнесмен Евгений Червоненко, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.