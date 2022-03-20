Энергетики ДТЭК оперативно вернули электроснабжение в двух районах Киева

После вчерашнего обстрела были обесточены 350 домов на Оболони и Минском массиве. Свет вернули в течение двух часов.

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК восстановили электроэнергию сразу для 59 200 семей в Донецкой и Киевской областях, а также в Киеве, сообщает пресс-служба компании в воскресенье, 20 марта.

"19 марта в 11:17 из-за повреждения линии в результате боевых действий в окрестностях Киева произошло отключение электроэнергии 350 жилых домов на Минском массиве и Оболони. Уже в 13.30 электромонтеры подключили к электроснабжению все дома. В общей сложности свет вернули для 46 478 семей Киева", - сообщили в компании.

Также энергетики вернули свет почти 7 500 домов в Вышгородском, Броварском и Киево-Святошинском районах Киевской области и 5200 домов в 22 городах и селах Донетчины.

Без света остаются 679 населённых пунктов в Донецкой области и Киевской областях.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – подчеркнули в ДТЭК.

Отметим, что с начала войны ДТЭК обеспечивает бесплатным электричеством более 350 объектов критической инфраструктуры, в том числе военные и медицинские учреждения.

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