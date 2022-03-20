Почта
 

РФ перешла к новой тактике войны в Украине - ОП

Россия неустанно ищет резервы живой силы и применяет сверхмощные системы огня Кинжал и Бастион.
РФ перешла к новой тактике войны в Украине - ОП

Войска РФ совершили ряд провалов в наступлении на Украину. В связи с этим, страна-агрессор перешла к новой тактике ведения боя. Она начала использовать разрушительные артиллерийские удары. Об этом в Twitter заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В частности, он дал оценку силам России по состоянию на 25-й день войны.

"По мирным городам применяются системы Кинжал и Бастион. Также Россия панически ищет резервы живой силы - стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ", - написал он.

Напомним, в ГУР заявили, что россияне начали забрасывать в Украину очередные террористические группы, чтобы ликвидировать руководство страны. 

В США подтвердили использование РФ гиперзвуковых ракет Кинжал

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK