РФ перешла к новой тактике войны в Украине - ОП

Россия неустанно ищет резервы живой силы и применяет сверхмощные системы огня Кинжал и Бастион.

Войска РФ совершили ряд провалов в наступлении на Украину. В связи с этим, страна-агрессор перешла к новой тактике ведения боя. Она начала использовать разрушительные артиллерийские удары. Об этом в Twitter заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В частности, он дал оценку силам России по состоянию на 25-й день войны.

"По мирным городам применяются системы Кинжал и Бастион. Также Россия панически ищет резервы живой силы - стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ", - написал он.

Напомним, в ГУР заявили, что россияне начали забрасывать в Украину очередные террористические группы, чтобы ликвидировать руководство страны.

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