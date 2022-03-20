Арестович предупредил украинцев о третьей фазе психологического опустошения

Негативно на психологическом состоянии украинцев сказываются усталость, а также пауза на фронте.

Украинцы могут вступить в третью фазу психологического опустошения, характеризующуюся апатией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в воскресенье, 20 марта.

"Это значит, что мы все устали - как ни крути, а 26 суток в таком режиме это перебор для любого человека, а впереди еще месяцок, не меньше", - сказал Арестович.

По его словам, второй элемент - пауза на фронте, когда противник не наступает, но и контрнаступления со стороны украинских войск не наблюдается.

"Ярких событий, которые вызывают всплеск эмоций и адреналина, радость, нет - все понимают, что путь предстоит долгий", - добавил Арестович.

Еще один элемент - накопление ошибок (на фронте, в ситуации с Мариуполем и т.п.) и гнетущей информации о разрушениях и погибших детях, "что разъедает каждого честного человека".

В свою очередь со стороны РФ и внутренней оппозиции распространяется дезинформация о "зраде" на переговорах, закрытых по определению.

Арестович отметил, что РФ определенно выбрала попытку устроить вторую волну наступления, и в ближайшее время могут, несмотря на затишье, посыпаться новости о том, что белорусские войска перешли границу, или что РФ откуда-то взяла резервы и "давит", и об ударах по городам.

"Хочу предупредить: скоро самые главные ваши кумиры - Ким, Арестович - уже не будут вызывать никакого эффекта. Народ поделится - тех, кто будет стоять ровно и идти к победе, будет меньше, чем тех, кто сломается", - резюмировал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что у РФ нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию. После того как командование армии РФ не смогло выполнить поставленные задачи, там "начались репрессии", узнала украинская разведка.