На ЧАЭС удалось провести ротацию персонала

Работники находились на рабочих местах около 600 часов, так как российские оккупанты блокировали ротацию.

На Чернобыльской АЭС удалось провести частичную ротацию персонала. Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС в воскресенье, 20 марта.

"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции", - сказано в сообщении.

Сегодня удалось вывезти 64 человека:

50 человек сменного персонала ЧАЭС

девять служащих Нацгвардии Украины (восемь женщин и один онкобольной)

одна служащая Государственной службы чрезвычайных ситуаций

четыре "сталкера"

На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия.

"Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности. Детали ротации будут предоставлены впоследствии", - добавили на ЧАЭС.

Еще неделю назад в МАГАТЭ заявили, что персонал ЧАЭС больше не в состоянии работать. Это связано с физической и психологической усталостью после недель непрерывной работы.

Также активист сообщал, что российские войска мародерствуют в Чернобыле. Из офисов города вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду, а весь транспорт уничтожили.