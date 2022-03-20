Железнодорожники получили награды за эвакуацию и доставку гуманитарки

Из-за войны Укрзализныця бесплатно перевозит граждан из опасных регионов страны, а туда доставляет гуманитарные грузы.

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Ряд работников железной дороги наградили госнаградами за работу в условиях войны, в том числе тех, кто участвовал в эвакуации населения. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Также награды получили те, кто участвовал в доставке гуманитарной помощи, оперативном восстановлении и налаживании работы участков, вокзалов и станций, а также путей, путепроводов и сетей электропередач. В награждении приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Укрзализныци Александр Камышин. Награды получили Белокудря Владимир Валерьевич, Шматько Владимир Николаевич, Овчаренко Владимир Александрович, Мельник Юрий Ярославович, Хинцицкий Владимир Анатольевич, Чуйкин Александр Александрович, Мельников Александр Владимирович, Сорока Сергей Николаевич, Русс Максим Сергеевич, Поясков Владимир Викторович, Мисько Галина Яковлевна, Бережной Владислав Владимирович, Прокопенко Евгений Николаевич, Жук Алина Александровна, Французова Елена Антоновна, Стрельченко Юрий Иванович, Липецкий Дмитрий Леонидович, Могирь Виктор Андреевич, Полтавченко Юрий Анатольевич, Шиш Михаил Анатольевич. По данным Мининфраструктуры, только в марте железной дорогой смогли эвакуировать более 2,77 миллионов ​​украинцев и доставить 27,3 тысяч тонн гуманитарной помощи от международных партнеров и волонтерских организаций. Кубраков напомнил, что в условиях войны на работу Укрзализныци перенаправили 18 млрд из программ Мининфраструктуры. “Я благодарю каждого работника Укрзализныци за вклад в нашу общую победу. Мы всегда будем помнить о 40 украинских железнодорожниках, которые погибли в результате преступных действий оккупанта. Вечная память героям”, – отметил Кубраков.