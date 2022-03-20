Почти четверть украинцев потеряли дом из-за войны

Почти 3,3 миллиона украинцев были вынуждены уехать за границу, еще почти 6,5 миллионов человек покинули свои дома, но не выехали из страны.

Из-за войны России против Украины из родных мест были вынуждены бежать более 23% украинцев. Об этом сообщает ООН в воскресенье, 20 марта.

"Почти 6,5 млн человек были насильственно перемещены в пределах Украины, в дополнение к почти 3,3 млн, бежавшим из страны с 24 февраля. В совокупности число ВПЛ и беженцев составляет около 9,8 млн человек", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее суд ООН обязал Россию остановить войну в Украине. Суд рассмотрел дело Украина против России в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.