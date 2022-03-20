В Минобороны уточнили вопросы по мобилизации

Во всех регионах мобилизация проходит одинаково. Люди, не имеющие боевого опыта, пройдут переподготовку, заверили в министерстве.

Замминистра обороны Анна Маляр уточнила вопросы мобилизации в эфире UA РАЗОМ в воскресенье, 20 марта.

Сейчас проводится широкая мобилизация. Выборочного подхода нет - во всех регионах мобилизация проходит одинаково. Девять десятых мобилизованных в западных регионах - это местные жители, и только одна десятая - внутренне перемещенные лица.

При этом лица, не имеющие боевого опыта, пройдут переподготовку. Кроме того, есть потребность и в людях для работы в тылу.

В Минобороны уточнили, что на блокпостах есть возможность проверять законность пребывания гражданина в том или ином месте, потому что лица в период военного положения обязаны сообщать в Территориальные центры комплектования о смене места нахождения.

Наконец, повестка должна отвечать общепринятому образцу и там должна быть подпись военкома. Однако иногда повестки оформлены не так, как надо.

Напомним, что почти четверть украинцев потеряли дом из-за войны. Почти 3,3 миллиона украинцев были вынуждены уехать за границу, еще почти 6,5 миллионов человек покинули свои дома, но не выехали из страны.