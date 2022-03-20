Украинцам, принимающим переселенцев, будут компенсировать коммуналку

За каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц, но нужно заранее сообщить в местные органы власти, сколько мест вы можете предоставить.

Домовладельцам, принимающим у себя переселенцев, будут компенсировать стоимость коммуналки. Об этом сообщает министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в воскресенье, 20 марта.

За каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц. При этом нужно заранее обратиться в местные органы власти с уведомлением, сколько мест вы можете предоставить.

В министерстве пояснили, что поселить людей без вашего согласия власти не смогут, но смогут предлагать размещение людей.

Напомним, что почти четверть украинцев потеряли дом из-за войны. Почти 3,3 миллиона украинцев были вынуждены уехать за границу, еще почти 6,5 миллионов человек покинули свои дома, но не выехали из страны.