Жена экс-нардепа Котвицкого вывезла в Венгрию $30 млн налички - СМИ

Анастасия Котвицкая на территории венгерского таможенного поста задекларировала 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро.

ГБР открыло уголовное производство после того, как Анастасия Котвицкая - бывшая жена нардепа от Народного фронта Игоря Котвицкого - без декларирования, в обход таможенных правил, вывезла в Венгрию полные чемоданы денег. Об этом со ссылкой на несколько своих источников в разных госструктурах сообщает Украинская правда в воскресенье, 20 марта.

Как выяснилось, 14 марта на пункт Вилок Закарпатской таможни прибыл автомобиль Opel Vivaro. За рулем, а также в качестве одного из пассажиров находились граждане Венгрии. Другими пассажирками оказались Анастасия Котвицкая и ее мать Галина Кучер. При пересечении украинской границы указанные лица никаких средств не задекларировали, а украинские таможенники досмотра вещей не провели.

Впоследствии выяснилось, что Котвицкая на территории таможенного поста, веротяно, Тисабеч, в Венгрии, все же задекларировала 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро.

"Указанная информация проверяется, поскольку официальный ответ на запрос Закарпатской таможни и 27 пограничного отряда ГПСУ от смежной стороны не поступал", - сказал источник УП.

В свою очередь бизнесмен Сеяр Куршутов написал в Facebook, что Котвицкая была вынуждена задекларировать эти миллионы только потому, что венгерская таможня их нашла, тогда как украинские таможенники чемоданы с деньгами "не заметили".

Наконец, сам Игорь Котвицкий на своей странице в соцсети назвал эту информацию фейком.