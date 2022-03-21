Из семи гуманитарных коридоров в воскресенье сработало четыре - Верещук

Верещук призвала граждан с пониманием относиться к недостаткам организации эвакуации, поскольку "все это результат реалий военного времени".

В воскресенье из 7 гуманитарных коридоров сработало только четыре. При этом было эвакуировано 7295 человек. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщила глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге.

"Из семи гуманитарных коридоров сегодня сработало четыре. Всего эвакуировано 7 тыс. 295 человек", - отметила Верещук.

По ее словам, из Мариуполя в Запорожье за сегодня прибыли 3 тыс. 985 человек автобусами из Бердянска и частным транспортом.

Для эвакуации мариупольцев из Бердянска было привлечено 11 автобусов, которые уже доехали до города Запорожье.

"Завтра утром планируем отправить в направлении Мариуполя еще 5 десятков автобусов из Запорожья. Основное место для посадки в эти автобусы в Бердянске - площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске по ул. Мелитопольское шоссе, 27", - сообщила министр.

Она добавила, что в Бердянске действует горячая линия, на которую можно обращаться для получения помощи с временным размещением и эвакуации в Запорожье. Она действует по номерам: +38 097 551 59 17, +38 050 439 75 29, а также 3 62 76 и 3 52 52.

"Провели сегодня переговоры, чтобы часть автобусов завтра смогли доехать и провести эвакуацию мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности Мелекино. Еще раз напоминаю, что в Бердянске продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев, которые движутся по маршруту", - добавила Верещук.

Глава Минреинтеграции напомнила адреса для дозаправки авто: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Также она сообщила, что в Киевской области из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 тыс. человек, из села Тарасовка в Бровары - 1 тыс. 310 человек, из города Бородянка в город Белая Церковь эвакуация была сорвана второй день подряд из-за нарушения режима тишины оккупационными войсками.

Верещук также сообщила данные людей, которые находились в гуманитарной колонне, с которой исчезла связь на пути в город Волчанск. Среди них - 5 водителей и 1 врач:

водитель скорой помощи Кашкаров Артем Васильевич,

врач Бурда Артем Александрович,

водитель Гончаренко Владислав Юрьевич,

водитель Позин Павел Викторович,

водитель Корнейко Павел Александрович,

водитель Маслов Александр Иванович.

По словам Верещук, украинские власти ведут переговоры о возвращении этих людей.

Она также призвала граждан с пониманием относиться к недостаткам организации эвакуации, поскольку "все это результат реалий военного времени".

"Также хочу сказать, я знаю, что есть немало нареканий от граждан по организации эвакуации. Это насчет графика, транспорта и все такое. Но прошу с пониманием отнестись к этим проблемам. Это не туристические поездки. Это война. Это эвакуации в военное время. Государство делает все возможное. Главное для нас сохранить жизнь и здоровье граждан. В то же время приношу извинения за возможные неудобства и какие-то организационные нестыковки. Но все это результат реалий военного времени", - подытожила она.