В Киевской области уничтожена артиллерия оккупантов

Россия все еще надеется взять штурмом Киев и стягивает свои войска к границе Беларуси и Украины для наступления на столицу с севера.

На Киевщине украинские защитники уничтожили артиллерийскую позицию оккупанта (РСЗО БМ-21 "Град", грузовики обеспечения "Урал" и КШМ на базе МТ-ЛБ). Фотографии уничтоженной техники были опубликованы в воскресенье, 20 марта в Telegram-канале ВСУ.

В то же время, в Киевской области продолжается эвакуация населения. В Бучанском районе проходит эвакуацию из Бородянки. 19 марта из оккупированных Бучи и Ворзеля вывезли более 300 мирных жителей.

За несколько дней украинские защитники отодвинули российские войска на 70 км от столицы.