Данилов предупредил белорусских военных о последствиях возможного вторжения

По информации украинской разведки, Россия готовила обстрел Беларуси, чтобы обвинить в этом Украину и втянуть Минск в войну.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возможное вторжение Беларуси на территорию Украины станет крахом для самой же вторгшейся страны. Об этом в воскресенье, 20 марта, он заявил во время брифинга, пишет пресс-служба СНБО.

Также он подчеркнул, что война нужна не белорусским военным, а лишь президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

По словам Данилова, Российская Федерация использует территорию Беларуси для своих военных целей против Украины.

Как отметил секретарь СНБО, Путин заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, однако последний понимает то, что эта война станет крахом для самой же Беларуси.

"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину", - заявил Данилов.

Также Данилов подчеркнул, что мир игнорировал фашизм на территории России уже на протяжении более чем 20 лет и это привело к началу Третьей мировой войны в самой Европе.

"Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны", - отметил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война, которую развязала Россия против Украины, уже стала началом Третьей мировой.