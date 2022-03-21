Данилов предупредил белорусских военных о последствиях возможного вторжения
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возможное вторжение Беларуси на территорию Украины станет крахом для самой же вторгшейся страны. Об этом в воскресенье, 20 марта, он заявил во время брифинга, пишет пресс-служба СНБО.
Также он подчеркнул, что война нужна не белорусским военным, а лишь президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
По словам Данилова, Российская Федерация использует территорию Беларуси для своих военных целей против Украины.
Как отметил секретарь СНБО, Путин заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, однако последний понимает то, что эта война станет крахом для самой же Беларуси.
"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину", - заявил Данилов.
Также Данилов подчеркнул, что мир игнорировал фашизм на территории России уже на протяжении более чем 20 лет и это привело к началу Третьей мировой войны в самой Европе.
"Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны", - отметил он.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война, которую развязала Россия против Украины, уже стала началом Третьей мировой.