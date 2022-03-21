Великобритания усилит поддержку Украины

Джонсон намерен продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7 на следующей неделе, чтобы закончить войну.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава британского правительства заявил, что его страна стремится усилить военную поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 20 марта, говорится в Twitter Бориса Джонсона.

В частности, Джонсон выразил свое восхищение храбростью Украины.

Также министр четко заявил, что Великобритания стремится усилить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украине. Все для того, чтобы помочь положить конец этой ужасной войне.

"Я говорил с президентом Украины сегодня днем, чтобы объяснить, как я буду работать над продвижением интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе", - написал Джонсон.

Кроме того, лидеры двух стран договорились встретиться в ближайшие дни.

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