Великобритания усилит поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава британского правительства заявил, что его страна стремится усилить военную поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 20 марта, говорится в Twitter Бориса Джонсона.
В частности, Джонсон выразил свое восхищение храбростью Украины.
Также министр четко заявил, что Великобритания стремится усилить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украине. Все для того, чтобы помочь положить конец этой ужасной войне.
"Я говорил с президентом Украины сегодня днем, чтобы объяснить, как я буду работать над продвижением интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе", - написал Джонсон.
Кроме того, лидеры двух стран договорились встретиться в ближайшие дни.
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