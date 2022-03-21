Через Сумщину вглубь Украины пролетели самолеты - глава ОВА

Большое количество самолетов со стороны Российской Федерации пролетело через Сумскую область, отметил Живицкий.

Глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий сообщил, что большое количество самолетов пролетело через область вглубь Украины. Об этом в воскресенье, 20 марта, говорится в видеообращении Живицкого.

"Большое количество самолетов со стороны России через Сумскую область пролетело сегодня вглубь Украины", - сказал он, описывая ситуацию в регионе по итогам окончания 25-х суток войны.

Также глава ОВА отметил, что украинские военные в воскресенье нанесли оккупантам существенные потери, уничтожив, в том числе, и российский танк "Черный орел" (так называемый "Объект 640")

"Работала артиллерия, была уничтожена часть колонны российской техники... Был уничтожен супермодный танк - "Черный орел", россияне рассказывают, что оборудованный современными средствами защиты. Этот танк был поражен с первого выстрела и фактически уничтожен", - рассказал Живицкий.

Также Живицкий сообщил, что сейчас Тростянецкая община отрезана от электроэнергии. Перебит кабель электроснабжения, который не удается отремонтировать из-за вражеского огня на поражение.

Живицкий предупредил жителей Сумской области, что россияне отбирают автомобили у украинцев, переодеваются в их одежду и таким образом "могут прорываться, въезжать в наши города". По этой причине глава ОВА призывам жителей области сообщать в полицию об отобранных автомобилях или другой собственности.

Глава ОВА отметил, что 20 марта продолжались артиллерийские обстрелы по Сумской области.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возможное вторжение Беларуси на территорию Украины станет крахом для самой же вторгшейся страны.