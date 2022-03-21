На Сумыхимпром произошла утечка аммиака - глава Сумской ОВА

Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

В Сумах на предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Зона поражения пять километров. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил в Telegram-канале глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумыхимпром" - это завод химической промышленности, крупный энергохимический комплекс, промышленная площадка которого занимает 226 га. Предприятие находится в южной части города Сумы.

Аммиак - бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде, взрывоопасный, токсичный. Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

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Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака: ▪️ выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра; ▪️ если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды); ▪️ в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный); ▪️ если слышите запах аммиака - дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты). Первая помощь при отравлении аммиаком: ▫️ выведите пораженного на свежий воздух; ▫️ дайте ему теплого молока с пищевой содой; ▫️ надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты; ▫️ при попадании в глаза - промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом; ▫️ при поражении кожи - обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты. Отравление аммиаком может серьезно навредить здоровью. Вдыхание паров этого вещества может привести к ожогу дыхательных путей и затем отеку легких. А попав в глаза, аммиак может лишить человека зрения. Если концентрация вещества была высокой, отравление может привести к смерти человека. Ранее сообщалось, что российские оккупанты рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом украинских военных.