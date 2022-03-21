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Украина призвала Китай помочь найти политическое решение окончания войны

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, как и Китай, тоже старается найти политическое решение окончания войны, которую развязала РФ.
 |  Автор: Виталий Кулак
Украина призвала Китай помочь найти политическое решение окончания войны
Дмитрий Кулеба / EPA / UPG

Киев призвал Китай помочь найти политическое решение окончания войны против Украины, которую развязала Россия в феврале текущего года. Об этом на своей странице в Twitter написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украину и Китай связывают многолетние отношения, основанные на взаимном уважении, понимании и выгоде.

Кулеба заявил, что Украина, как и Китай, тоже старается найти политическое решение окончания войны, которую развязала РФ. Он призвал Пекин сыграть важную роль в достижении мира.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом сказал, что российско-украинская война не в интересах Поднебесной. Он предложил Байдену вместе бороться за мир на планете.

Ранее стало известно, что Китай выделил Украине в качестве гуманитарной помощи более 1,5 млн долларов. Деньги будут переданы через Красный Крест.

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