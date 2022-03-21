Эвакуация из Мариуполя: российские оккупанты ранили четырех детей

По "зеленым коридорам" 20 автобусов пытались вывезти людей из осажденного города в то время, как на линии соприкосновения не прекращались обстрелы.

Беженцы из Мариуполя во время эвакуации в Запорожье попали под обстрел российских оккупантов. В результате пострадали четверо детей. Об этом сообщил в Telegram губернатор Запорожской области Александр Старух.

По его словам, в понедельник 21 марта, 20 автобусов пытались вывезти людей из осажденного города. Однако все время на линии соприкосновения шли обстрелы.

"Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии", - написал Старух.

Он добавил, что "изверги продолжают воевать с детьми".

"Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - заключил губернатор.

Напомним, 5 марта российские оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя, который разрушен на 90%. В городе гуманитарная катастрофа.