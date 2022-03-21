МВД: большинство задержанных диверсантов - украинцы

Украинцев просят обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах, сообщать в полицию о подозрительных предметах.

Подавляющее большинство задержанных диверсантов – граждане Украины. Некоторые из них приехали с временно оккупированных территорий или из других стран. Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

Он отметил, что одни имеют только вид на жительство. А другие находились постоянно в Украине и были завербованы, выезжая в Россию.

"За 25 дней российского вторжения в Украину зарегистрировано 1 271 преступление против национальной безопасности. Из них 922 – посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины, 244 – за государственную измену, 48 – за диверсионные преступления и 57 – за другие", - отметил Монастырский.

Он также попросил украинцев обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и своих знакомых.

При обнаружении подозрительных предметов или надолго оставленных без присмотра транспортных средств следует сообщать в полицию.

Ранее в жилой многоэтажке Харькова выявили вражескую ДРГ. О диверсантах сообщили местные жители.