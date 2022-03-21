В ОП назвали инструменты влияния на элиту РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как страны усилили давление на Россию.

Мировое сообщество, возможно, нашло инструменты влияния на российскую элиту. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Обязательно нефтяное эмбарго. Тотальное. Несмотря на несколько мягкую позицию Германии. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель уже открыто говорит о том, что Мариуполь – это доказанное крупное военное преступление РФ, и поэтому нужно немедленно и наглухо закрыть этот сырьевой инструмент. Вопросы в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии", - написал он в Телеграм.

Кроме того, по его словам, французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.

"Впрочем, гораздо чувствительнее прямая заморозка средств на счетах частных лиц – что и сделано во Франции на сумму 150 млрд евро. Также на всей территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро, принадлежащая всего 30 российским семьям. И отсюда самое важное. Самые действенные инструменты в руках, конечно, американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества любой юридической природы. KleptoCapture – вся элита и номенклатура и их деньги. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже отрабатывает по списку наиболее денежных россиян. FinCen – мониторинговая группа, оценивающая все денежные транзакции. Словом, найдут все у всех. И навсегда заберут, - отметил Подоляк.

Ранее сообщалось, что правительство Польши рассматривает вопрос конфискации российского имущества и активов в стране.