В Раде зарегистрирован законопроект о запрете пророссийских партий

Запрещается образование и деятельность партий, цели которых направлены на ликвидацию независимости Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7172 о запрете политических партий за пророссийскую политику. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

"Запрет (роспуск, принудительная ликвидация) общественных объединений, в частности, политических партий, в международной практике оправдано механизмом защиты демократического конституционного и государственного суверенитета в случае, если деятельность определенной политической партии представляет угрозу правам и свободам человека, свободному и демократическому конституционному устройству", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что согласно статье 37 Конституции Украины, запрещается образование и

деятельность политпартий и общественных организаций, цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательства на права и свободы человека.

Напомним, 20 марта стало известно, что СНБО приостанавливает деятельность ряда партий. Так, на время военного положения приостановлена любая деятельность ОПЗЖ, Партии Шария, Наши, Оппозиционного блока, Левой оппозиции, Союза левых сил, Государства, Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Социалистов, Блока Владимира Сальдо.

