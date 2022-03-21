Чиновника Укроборонпрома временно отстранили от должности

В рамках проведения служебной проверки принято решение об отстранении на месяц Андрея Артюшенко от исполнения обязанностей.

Директор дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов Укроборонпрома Андрей Артюшенко временно отстранен от занимаемой должности. Об этом заявил гендиректор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев.

"В рамках проведения служебной проверки мною принято решение об отстранении на месяц А.Артюшенко от исполнения обязанностей начальника управления высокоточного оружия и боеприпасов. Координация предприятий управления временно возлагается на первого заместителя генерального директора ГК "Укроборонпром" И.Фоменко, который с начала введения военного положения проехал по Украине тысячи километров для помощи всем руководителям наших предприятий", - отметил Гусев.

По его словам, 20 марта СБУ взяла объяснения у и.о.директора ГП Спецоборонмаш Дениса Сердюка, назначенного на должность 1 марта, и сейчас ведомство продолжает все необходимые следственные действия и меры.

"Я уверен в собственном кадровом решении и желаю Денису Сердюку оправдать возложенную на него ответственность", - написал Гусев.

Он призвал воздержаться от публикаций любой информации, "которая может помешать нашему ОПК быстро снабжать украинских защитников вооружением".

Напомним, в КБ Луч заявили, что в руководстве Укроборонпрома есть предатели.