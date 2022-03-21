ЕС согласился выделить Украине €500 млн военной помощи

Окончательное решение будет принято в среду, 23 марта. На этот день рассмотрение вопроса запланировал Бундестаг.

Министры иностранных дел Евросоюза приняли решение выделить Украине дополнительных 500 млн евро военной помощи. Об этом написал журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Подчеркивается, что окончательное решение будет принято в среду, 23 марта.

"Все министры иностранных дел ЕС сейчас дали "зеленый свет" на выделение дополнительных 500 миллионов евро для Украины, которые будут потрачены на оружие. Официальное решение ожидается в среду", - написал Йозвяк.

Как известно, для утверждения дополнительных 500 миллионов евро помощи Украине ЕС нужно согласие всех 27 государств-членов. При этом Германии еще нужно согласие Бундестага, который запланировал рассмотрение этого вопроса на 23 марта.

Напомним, Китай выделит более $1,5 млн на гумпомощь Украине. Пекин пошел на такой шаг после разговора президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином.