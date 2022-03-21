Суркисы в начале войны вывезли из Украины более $17 млн - УП

Суркисы уехали без декларирования наличных средств на украинской таможне. А в Венгрии оформили $17,6 млн.

Предприниматели Игорь и Григорий Суркисы в начале войны с Россией вывезли в Венгрию 17,6 млн долларов наличными. Они выехали на двух автомобилях премиум-класса. Об этом стало известно УП.

Так, Суркисы выехали в Венгрию через погранпункт Вилок, расположенный в Береговском районе Закарпатской области, 26 февраля между 22:40 и 23:00.

Журналисты, со ссылкой на источник в Госпогрансужбе Украины утверждают, что Суркисы уехали без декларирования наличных средств на таможне. А на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличными 17,6 миллионов долларов.

Младший брат Игорь Суркис уехал в бронированном авто Maybach S650 с Ольгой Романовой (гражданкой РФ), Вячеславом Суркисом и Яной Суркис.

Народный депутат Григорий Суркис выехал на автомобиле Mercedez-Benz ML-500. Его пассажирами были Никита Кулешов (2002 года рождения), Зоя Кострыкина (1961 года рождения), Алексей Борисов (1993 года рождения) и Дана Шевчук (1996 года рождения).

Отмечается, что пересечение границы Суркисов регистрировал тот же наряд пограничников, который оформлял и пересечение границы бывшей жены нардепа от Народного фронта Игоря Котвицкого Анастасии Котвицкой. Она на территории венгерского таможенного поста задекларировала 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро.